Ученные опубликовали уникальные снимки затонувшего Титаника: 15-тонный якорь и бронзовые шпили «непотопляемого» гиганта

Дайверам из компании OceanGate Expeditions удалось заснять уникальные кадры гигантского якоря, якорной цепи, одного из котлов и бронзовые шпили затонувшего в 1912 году «Титаника».

Об этом сообщает Daily Mail.

Во время очередного погружения ученым удалось заснять видео затонувшего «Титаника» в разрешении 8 тысяч пикселей в ширину. Такая детализация позволила рассмотреть детали, которые ранее были не доступны ученым.

«Археологам удалось заснять гигантский 15 тонный якорь, 90 килограммовую якорную цепь, односторонний котел и бронзовые шпили, которые в последний раз видели до кораблекрушения. Высокое разрешение видео позволило настолько детализировать кадры, что ученые разглядели гравировку на якоре корабля — Noah Hingley & Sons Ltd», - сказано в сообщении.

По мнению исследователей, новые кадры позволили не только рассмотреть уникальные части корабля, но и в дальнейшем помогут изучить, как быстро разрушается корпус. Ученые надеются сравнить видео этого года с новым видео, которое будет снято в 2023 году.

Напомним, как у берегов США нашли затонувший корабль Джеймса Кука.