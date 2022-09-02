Мы принудим россию к миру, если все наши партнеры будут придерживаться своего слова, как это делает Украина, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на международной экономической конференции «Амброзетти» поднял темы радиационного шантажа со стороны россии и усиления санкций для скорейшего наступления мира.

Об этом сообщается на сайте Офиса Президента.

Президент напомнил, что Украина оказалась в эпицентре российского радиационного шантажа. Российская армия еще в марте захватила самую большую АЭС в Европе ​​и до сих пор удерживает ее. Станция не раз подвергалась обстрелам, начиная с ночи 4 марта, когда оккупанты зашли на нее.

«Оккупанты обстреливают и саму станцию, чтобы давить на Украину и на всех вас в Европе, на весь мир. Они хотят, чтобы вы проявили слабость, чтобы вы сдались и перестали поддерживать Украину. Вот для чего Россия осуществляет этот радиационный шантаж», - сказал он.

Известно, что перед тем как отправится на Запорожскую АЭС, члены комиссии и Глава МАГАТЭ, встретились с Владимиром Зеленским. Главным вопросом была безопасность АЭС и демилитаризация станции. Они также договорились, что вместе с миссией МАГАТЭ на территорию Запорожской АЭС прибудут независимые журналисты украинских и международных СМИ, которых, по словам Зеленского, так боится россия.

«Но что мы увидели? Российские военные остановили на блокпосту ехавших вместе с миссией журналистов не пропустили их дальше. Очевидно, оккупанты почувствовали, что в присутствии свободных медиа будет невозможно врать МАГАТЭ и всему миру. Свободные СМИ пугают россию. И это говорит сразу обо всем. Если не допускаешь независимых журналистов на станцию, значит, точно осознаешь свою ответственность за катастрофу, на грани которой станция оказалась, и боишься, что мир сделает выводы о твоей ответственности», - сказал он, подчеркнув, что миссия не защитила журналистов и не настояла на присутствии независимых медиа.

Президент Украины подчеркнул, что Украина готова наращивать экспорт электричества в страны ЕС и для этого важно, чтобы Запорожская станция вернулась в безопасный режим работы и оставалась подключенной к украинской энергосети, а российское присутствие на станции значительно ослабляет возможность помочь Европе в энергосфере.

«И мы всегда придерживались слова в обеспечении Европы энергоресурсами. Просто сравните это с типичным поведением россии, которое всегда нарушает договоры и использует экономику для политического шантажа, не выполняя своих же обещаний», сказал он.

Зеленский добавил, что должно быть обеспечено полное соблюдение каждого обещания по усилению давления на россию, чтобы остановить радиационный шантаж, обеспечить полную безопасность Запорожской АЭС и четырем другим крупным атомным объектам в Украине.

«Сила должна быть за Украиной, за свободным миром. В частности, за санкциями, которые мир применяет как самозащиту от агрессии России. Сила должна быть и за бизнесом, прежде всего, Европы. Репутация ни одной из компаний не выдержит лучевую болезнь. Следовательно, следует немедленно разрывать отношения со страной, которая пошла на радиационный шантаж. И не ждите катастроф, чтобы принимать решение, переходите к прогнозируемым партнерам. Украина – именно такой партнер», - сказал он.

«Конечно, после того, как мы принудим россию к освобождению нашей земли и к миру. А это возможно при условии, что все наши партнеры будут придерживаться своего слова", - подытожил он.

По словам украинского Президента, последовательная санкционная политика в отношении россии и визовые ограничения для граждан этого государства должны заставить агрессора почувствовать цену войны и поспособствовать усилению позиций Украины, а следовательно – достижению мира.

«Если этому государству помогали кто как мог, то сегодня в этой помощи наступил «эффект колибри». Мы стоим на месте, санкции продвигаются медленнее, следующие пакеты послабее. Российские туристы приезжают отдыхать в Италию, Францию, Испанию, а затем поддерживают российское вторжение», – сказал Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что российское общество должно ощущать на себе цену войны, и тогда оно будет влиять на политическое руководство.

«Сила Украины – это и есть путь к быстрому миру, потому что это будет вызывать слабость в россии. Сила как на поле боя, так и поддержка нашей безопасности, армии, санкционная поддержка, поддержка нашего бизнеса и выход западного бизнеса с территории рф. Не поддерживать сегодня их бюджет, не поддерживать их экономику, а выходить (с рынка россии, ред.)», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что рф игнорирует международное право, принципы работы международных институций и оккупирует территории других стран, поэтому россияне должны ощутить реальные последствия такой политики.

«Не может быть к ним такое же отношение, как к другим туристам, как к другим людям, которые являются гражданами живущих в мире демократических государств, в законе и не захватывают другие территории, не поддерживают войну деньгами», – подчеркнул Президент.

Напомним, что ранее Гендиректор МАГАТЭ заявил, что организация обеспечит постоянное присутствие экспертов на ЗАЭС.