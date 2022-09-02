В Николаев прибыл генеральный директор Красного креста – он обсудил сотрудничество с руководством ОВА

В Николаев 2 сентября прибыла делегация во главе с генеральным директором Международного комитета Красного креста Робертом Мардини.

Об этом сообщил заместитель председателя Николаевской ОВА Юрий Гранатуров.

Представители Красного Креста встретились с руководством Николаевской ОВО для обсуждения сотрудничества в Николаевской области. Во встрече приняли участие заместитель председателя ОВА Валентин Гайдаржи и начальник областного управления здравоохранения Максим Безносенко.

«В ходе этой встречи были рассмотрены ряд технических вопросов, в частности: варианты восстановления качественного водоснабжения в Николаеве с участием этой международной организации и другие задачи, касающиеся нормального жизнеобеспечения населения Николаевской области в период войны».