В попытке обвинить Украину оккупант сказал главе МАГАТЭ, что снаряд перед тем как приземлится делает разворот

Глава международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси спросил у россиян о странном расположении снаряда в земле и получил смешной ответ.

Об этом сообщил журналист Владимир Золкин.

На опубликованном журналистом видео, глава МАГАТЭ интересуется у россиян почему снаряд торчит так, будто он прилетел территории, временно подконтрольной рф. На что оккупант ответил, что снаряд перед тем как приземлится делает разворот на 180 градусов.

Напомним, что ранее Гендиректор МАГАТЭ заявил, что организация обеспечит постоянное присутствие экспертов на ЗАЭС: «Наша работа на станции только началась».