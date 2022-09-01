Украина ввела новый пакет санкций против россии и беларуси: список возглавили дочери путина

Украина вводит санкции против 99 физических и 178 юридических лиц из россии и белоруссии. В частности, в список попали две дочери Владимира рутина, а также должностные лица нацбанков рф и рб, предприятия ВПК, а также люди и компании, помогающие пропаганде или способствующие обходу санкций.

Как сообщает Минреинтеграции, соответствующее решение принял Кабинет Министров.

«Отныне ограничения к государству-агрессору и его сторонникам будут применяться синхронно странами-партнерами и Украиной. Список попавших под жесткие ограничения одиозных персон возглавили дочери Владимира путина», - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что предусмотрено применение санкций в группу компаний «Серния» и связанных лиц.

«Именно они использовались рф для обхода санкционных ограничений и поставок продукции микроэлектроники для нужд военно-промышленного комплекса», – пояснили в министерстве.

Группа компаний «Царьград» тоже оказалась в списке. Ее внесли туда за распространение русской пропаганды. Также под санкции попали фирмы, занимавшиеся майнингом в пользу промышленного сектора страны-агрессора.

Отмечается, что санкции против всех попавших в список также введены в США.

Напомним, что ранее Австралия ввела новые санкции против 16 россиян, в том числе, родственников путина и Кабаевой.