В Николаев приехали британские парламентарии – они помогут в поиске пропавших без вести и возобновлении водоснабжения

Николаев посетили парламентарии из Великобритании – член Палаты Лордов, вице-председатель Консервативной партии Дэниел Ганнан, экс-представитель парламента Брукс Ньюмарк и его советник Юрас Станкевич.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете и Николаевской областной прокуратуре.

Делегацию поздравили заместитель городского головы Сергей Коренев и начальник управления капитального строительства Александр Поздняков. Коренев рассказал гостям об общей ситуации в Николаеве и ключевых проблемах, с которыми город сталкивается во время войны. В частности, это восстановление водоснабжения, подготовка к отопительному сезону и восстановление жилья николаевцев.

Поздняков представил парламентариям, как сегодня город решает проблему с водоснабжением. В частности, из-за бурения скважин на территории коммунальных объектов – больниц, школ, коммунальных предприятий и котельных и обустройства на них водоочистных систем. Во время встречи стороны договорились совместно поработать над поиском доноров, которые могли помочь Николаеву обустроить больше подобных скважин.

Также с британцами встретился руководитель Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак. Брукс Ньюмарк является представителем Международной комиссии по пропавшим без вести в Гааге и инициирует помощь с поиском пропавших людей. Кроме того, он занимается вопросами эвакуации людей с оккупированных территорий. С его помощью уже эвакуировано более 14 тысяч человек.

Дмитрий Казак рассказал о поиске без вести пропавших лиц, ситуации на оккупированных территориях региона. Стороны договорились о продолжении тесного сотрудничества.