Продолжается сбор средств на лечение маленького жителя Николаева, у которого обнаружили редкое генетическое заболевание

Семья Жадан из города Николаев борется за жизнь единственного сына Димы. Продолжается сбор на самое дорогое лечение в мире – инъекцию Золгенсма.

Информация об этом размещена на Facebook-странице мамы мальчика Татьяны Жадан.

У сына Димы диагноз СМА 2 типа (без лечения атрофируются все мышцы тела, что приводит к ранней смерти). Но существует лечение, стоимость которого 1,7 миллиона евро в клинике ОАЭ.

Теперь семьей вместе с неравнодушными людьми собрано уже 25%.

Мальчик со своей семьей должен был вернуться в Николаев, чтобы обратиться за помощью к местным чиновникам, благотворительным фондам и жителям области.

Все реквизиты для помощи можно скопировать по ссылке и ознакомиться с подтверждающими документами.

Gofundme в США: https://www.gofundme.com/f/save-baby-dimas-life ?

Siepomaga в Польше: https://www.siepomaga.pl/dima

https://www.paypal.com/paypalme/DmytroSMA

Приватбанк (гривна)

‌4731 2196 4227 5253

‌5169 3600 0615 7147

Жадан Татьяна Владимировна (мать)

Монобанк

‌4441 1144 5410 8455‌

‌Жадан Татьяна Владимировна (мать)