12 пожилых людей прошли несколько километров и переплыли реку, чтобы выбраться из оккупированной Херсонской области

Несмотря на опасность, 12 жителей неподконтрольного населенного пункта Херсонской области смогли выбраться из оккупации.

Об этом сообщает Полиция Херсонщины.

Пожилые люди пешком одолели несколько километров, после чего брод через реку Ингулец добрались до ближайшего населенного пункта, подконтрольного Украине, где несут службу работники Бериславского районного отдела полиции.

«Правоохранители встретили уставших и успокоили их. Мужчины и женщины рассказали, что всю жизнь прожили в селе, так что знают все возможные места переправы. По их словам, в том населенном пункте еще остаются до ста мирных жителей, преимущественно преклонных лет, которые не захотели бросать дома и хозяйства», - добавили в сообщении.

Сотрудники полиции доставили мужчин и женщин в безопасное место временного убежища подальше от зоны боевых действий.