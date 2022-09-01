«Техники нет, на своих консервных банках мы не поедем»: Оккупант рассказал про невозможности идти в наступление из-за потери всей тяжелой техники

Военнослужащий называет свою военную технику «консервными банками», на которых невозможно будет дать отпор, в случае наступления на ВСУ.

Об этом сообщает ГУР.

- Просто тут говорят, сейчас пацаны, которые приезжают, двоим отпуск не дают,но командир бьет себя в грудь, что сентябре выведут. Выведут и в январе опять зайти бл*ть.

- Когда вы уже добьете этих шакалов еб*чих, тварей. Уже слов нету на них, п*дары бл*ть.

- Ну да просто уже сил нет ни*уя еб*ть. Силы-то есть, но бл*ть, мы бы давно уже выбили их на*уй, но у нас бл*ть видишь техники ни*уя нет, а на своих консервных банках мы бл*ть х*й поедем, нас перешьют как не*уй петь.

- Нам надо на тяжелой технике прорываться, тяжелую технику уже всю расх*ярили.