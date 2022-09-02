В Киеве 25 тонн российских книг сдали на макулатуру – вырученные средства пойдут на нужды ВСУ

В Киеве в муниципальном книжном магазине «Сияние книги» собрали почти 25 тонн российских книг, которые впоследствии отправили на переработку.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

В настоящее время завершен первый этап сбора российских книг, которые уже отправлены на переработку, а полученные от реализации макулатуры средства будут направлены на нужды украинских защитников и защитниц.

«В течение 1,5 месяца к сбору российских печатных изданий присоединились более 1700 жителей, которые несли нам книги в руках, везли в чемоданах, приезжали на переполненные книгами авто, отправляли на такси или отправляли их по почте. В общей сложности было собрано ориентировочно 48 тысяч книг, а это почти 25 тонн макулатуры, которую уже отвезли на переработку и получили 97 тысяч 856 гривен. Совместными усилиями удалось собрать эти средства для нужд украинских бойцов, а именно планируем приобрести автомобиль для одного из батальонов на передовой. Залог уже прислан, автомобиль следует из Европы в Украину, однако собранной нами суммы совсем немного не хватает на нужное авто, поэтому в муниципальном книжном магазине объявлено продолжение сбора российских книг», - сообщили в КП «Киевский магазин».

Каждому, кто принесет и сдаст русскую книгу, будет предоставлена скидка 10% на покупку новых книг, которые стоят настоящих украинцев.