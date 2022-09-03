Николаевский облсовет оказался в числе самых открытых облсоветов Украины во время войны по версии «Чесно»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что гордится своей командой и органами местного самоуправления, которые, несмотря на тяжелую ситуацию в регионе, продолжают эффективно работать.
Об этом она написала в Telegram.
«Горжусь своей командой из Николаевского областного совета и органами местного самоуправления Николаевщины! Вы лучшие! Вы посвятили свою жизнь служению людям и с первых дней войны с тройной энергией включились в нашу общую борьбу против врага и работу по помощи Николаевцам», - отметила она.
Анна Замазеева напомнила, что местное самоуправление нашего региона пережило тяжелые удары со стороны рашистских террористов – разрушено здание Николаевского облсовета, но самое трагическое, что в результате удара погибли люди - работники.
«Вместе с тем аппарат облсовета, пережив все вызовы, продолжает эффективно работать: проводятся сессии, даже в условиях ракетных угроз, налажена постоянная коммуникация с органами государственной власти, территориальными общинами и т.д. (исследование движения «Честно»). Большинство работников аппарата облсовета, как и наши депутаты, оставаясь в прифронтовой Николаевщине, активно включились в волонтерскую деятельность. Благодарю Вас за ваш труд, профессионализм и четкую гражданскую позицию! Мы обязательно победим! Верим в ВСУ!» – резюмировала председатель Николаевского облсовета.