Николаевский облсовет оказался в числе самых открытых облсоветов Украины во время войны по версии «Чесно»

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что гордится своей командой и органами местного самоуправления, которые, несмотря на тяжелую ситуацию в регионе, продолжают эффективно работать.

Об этом она написала в Telegram.

«Горжусь своей командой из Николаевского областного совета и органами местного самоуправления Николаевщины! Вы лучшие! Вы посвятили свою жизнь служению людям и с первых дней войны с тройной энергией включились в нашу общую борьбу против врага и работу по помощи Николаевцам», - отметила она.

Анна Замазеева напомнила, что местное самоуправление нашего региона пережило тяжелые удары со стороны рашистских террористов – разрушено здание Николаевского облсовета, но самое трагическое, что в результате удара погибли люди - работники.