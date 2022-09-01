«Поезд к победе», один из вагонов которого посвящен Николаевщине, меняет маршрут

Начиная с субботы, 3 сентября, вагоны «Поезда к победе» становятся на новый маршрут. Теперь они будут курсировать в составе поезда №32/31 Запорожье — Львов.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

«Поезд к победе» - это 7 пассажирских вагонов, расписанных лучшими украинскими художниками. Каждый вагон посвящен временно оккупированным территориям Украины, в том числе и Николаевской области, и подвигам борющихся украинцев, несмотря на давление оккупантов и постоянную опасность. Невероятные истории этих людей можно почитать на сайте train.foreverukraine.org.ua.

Поезд отправится из Запорожья сегодня в 15:30 и прибудет во Львов завтра в 10:40.

«Кстати, расписанные художниками вагоны «Поезда к победе» — это вагоны, прошедшие капитально-восстановительный ремонт на собственных мощностях железной дороги и обустроенные с учетом пожеланий пассажиров. Продолжаем поддерживать своих и идти к победе», - говорится в сообщении.

Как известно, поезд был запущен 24 августа . Он курсировал по маршруту Киев – Ужгород.