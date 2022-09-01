В Кропивницком родные военнопленных провели акцию и призвали спасти Героев Мариуполя

В субботу, 3 сентября, в городе Кропивницкий на Площади Героев Майдана семьи военнопленных морских пехотинцев (представители ОО «Штаб поддержки Морской пехоты Украины») провели акцию в поддержку украинских пленных, в частности, призвали спасти Героев Мариуполя из плена.

Об этом сообщила жена одного из офицеров 36-й ОБрМП, находящегося в плену, Юлия Миллер.

На площади собралось много родственников военнопленных. В руках они держали плакаты с разными надписями, а именно: «Верните моего отца!», «Несокрушимые морпехи», «Слава Украине!», «36 бригада Герои Украины», «Еленовка», «Красный Крест не выполняет свои обязанности», «Забвение – хуже предательства. Свободу пленным».

«Сотни семей уже несколько месяцев не знают никакой информации о своих родных, морских пехотинцах, попавших в плен россии с завода им. Ильича, комбината «Азовсталь» и других локаций Мариуполя», - написала она.

По ее словам, главная цель акции - сохранение целостности украинских военнопленных и контроль их безопасного пребывания до возвращения на подконтрольную территорию Украины.

Также было озвучено обращение к представителям Международного Комитета Красного Креста с главным лозунгом: «Красный Крест – начинайте действовать».

Жена украинского военного отметила, что представители МККК так и не попали ни в одну колонию содержания, где находятся украинские военные.

Напомним, ряд украинских военнопленных встретились с генеральным директором МККК и советником председателя ОП Подоляком.