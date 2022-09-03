В Генштабе показали, как британские инструктора обучают бойцов ВСУ уничтожать танки в городах и селах

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03.09.2022 21:48

В Великобритании продолжаются военные учения украинских бойцов. ВСУ учатся уничтожать танки в городской и сельской местности.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По информации Генштаба, военные ВСУ обучаются навыкам уничтожения танков с расстояния в урбанизированной местности, оставаясь при этом незамеченными.

«Это была серия занятий во время тренировочного курса «Город» об основах работы в сельской местности», - говорится в сообщении.

Обучением занимались инструкторы 5 батальона полка стрелков вооруженных сил Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Украинские военные получают эти навыки в рамках новой военной программы под руководством Великобритании. Таким образом новобранцы-добровольцы с небольшим военным опытом или без него получат навыки эффективного ведения боевых действий на передовой.

Напомним, что Евросоюз планирует масштабную миссию по обучению украинских военных.

Фотофакт