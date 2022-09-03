Тенденция последних недель: В Украину из Польши возвращается больше украинцев, чем выезжает

С начала российского вторжения польские пограничники зарегистрировали более 6 миллионов человек, прибывших из Украины.

Об этом говорится в сообщении Польской пограничной службы.

Однако в последние недели наблюдается тенденция, что в среднем в день в Украину возвращается больше людей, чем уезжает. Так, в пятницу, 2 сентября, границу с Польшей пересекли 22 200 человек. В обратном направлении границу пересекли 25,7 тысяч человек.

Всего с начала войны 24 февраля в Украину из Польши въехало 4,2 млн человек. По данным властей, большинство из них были гражданами Украины.

Ранее сообщалось, что новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, сбежавших от войны в Украине.