В Польше нашли женщину, которую похоронили как вампира

В Польше археологи обнаружили женщину, которую похоронили как вампира.

Об этом пишет таблоид Daily Mail .

Во время археологических раскопок на кладбище 17-го века в селе Пьен ученые наткнулись на необычное захоронение женщины в шелковой шапочке, указывающей на высокий статус, и с большим торчащим зубом-резцом. Над шеей покойницы сохранился серп, а палец ноги был закован в замок. Ученые предполагают, что местные жители могли принять односельчанку за вампирку и похоронить ее так, чтобы она больше не могла восстать из могилы.

Как объяснил руководитель группы профессор Дариуш Полиньски из Университета Николая Коперника, жители Восточной Европы боялись, что покойники могут вылезти из своих могил в облике насморка и расправятся над живыми. В некоторых частях Евразии, особенно среди славян, вера в вампиризм стала настолько фанатичной, что иногда вызывала массовые казни людей, считавшихся вампирами. Например, считалось, что кровопийцами могут стать самоубийцы, поэтому их тела уничтожали после смерти.

Из страха европейцы придумали множество способов защиты от нечести. Иногда трупам отрубали руки, сжигали, разбивали кости камнями, вбивали в голову гвозди или клали лицом вниз, чтобы проснувшийся зомби закапывался вглубь, а не выбирался на поверхность. Для одного из экзотических ритуалов крестьяне использовали серпы и косы, которые закрепляли лезвием в сторону горла, чтобы при попытке встать мертвый отрезал себе голову. Палец на ноге, закрытый на замок, скорее всего, символизирует завершение жизненного пути и невозможность вернуться.

В 2015 году археологи нашли в деревне Древско в 200 км от Пьена пять скелетов, похороненных так же на кладбище в возрасте примерно 400 лет. Серпы были прижаты к шее взрослого мужчины от 35 до 44 лет и взрослой женщины в возрасте от 35 до 39 лет. Еще там лежала женщина, умершая в возрасте от 50 до 60 лет — ее похоронили с серпом над бедрами и камнем у горла.