В центре Праги митинговали коммунисты и стронники россии из движения «Триколор»

Десятки тысяч людей собрались в центре Праги на демонстрацию против правительства, а также с требованием к диалогу с россией.

Об этом пишет Ceske Noviny, сообщает «Европейская правда».

Полиция оценила их число в 70 000 человек.

«Собрание на Вацлавской площади проходит мирно, и нам пока не приходилось решать какие-либо серьезные проблемы. По нашим оценкам, количество участников на 14:30 составляет около 70 000 человек», — сообщила полиция в Twitter.

Многие демонстранты принесли чешские флаги, некоторые также барабаны и транспаранты. У некоторых были плакаты против ЕС, НАТО, премьер-министра Петра Фиала, «зеленого курса» для Европы и против отказа правительства сотрудничать с россией. На площади столи стенды и флаги Коммунистической партии Чехии и евроскептического движения «Триколор».

Организаторы требовали отставки правительства. В то же время они хотели, чтобы правительство разрешило их экспертам вести переговоры о покупке газа и нефти.

- Чешской Республике нужно чешское правительство. Правительство Фиала может быть украинским, может быть, брюссельским, но точно не чешским, — сказала глава «Триколора» Зузана Майерова Заградникова.

Now Prague rises against globalist policies. 50 000 people demand that the Czech Republic interests come first! They seek a neutral position on Ukraine and lower gas prices. 🙌💪🙌 pic.twitter.com/lMEypIEOnG — Kat A 🌸 (@SaiKate108) September 3, 2022

По ее словам, правительство должно снизить налоги, в том числе НДС, и отменить антироссийские санкции, наносящие ущерб чешским бизнесменам. Она также требовала прекратить поставки оружия в Украину.

Премьер Фиала заявил, что сегодняшняя демонстрация инициирована силами, которые заявляют о своей пророссийской позиции и выступают против интересов Чехии.

- Понятно, что российские пропагандистские и дезинформационные кампании появляются на нашей территории неоднократно, и кто-то просто поддается им, — сказал Фиала.

Он добавил, что каждый имеет право выражать свое мнение и проводить демонстрации.

- Толкования событий, которые я имел возможность видеть до сих пор, указывают на резко пророссийские настроения, и, на мой взгляд, это не соответствует интересам Чехии и наших граждан, — добавил Фиала.

Напомним, президент Чехии Милош Земан, которого до войны считали одним из крупнейших друзей Кремля в ЕС, заявил, что напав на Украину, россия ничего не получила и потеряла практически все.