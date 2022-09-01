В Австралии нарисовали скандальный мурал с бойцом ВСУ и российским оккупантом

В австралийском городе Мельбурн, столице штата Виктория, нарисовали мурал с обнимающимися украинским и российским солдатами.
Об этом сообщила редактор журнала Digital War Ольга Бойчак в Twitter.
«Война России в Украине – это не конфликт между двумя народами – это вторжение. Фреска создает ощущение ложного равенства между жертвой и агрессором» , - отметила она.
Журналистка также назвала это оскорбительным для украинцев. На мурале изображены два солдата с шевронами Украины и России, которые обнимаются на фоне радуги. В дополнение к этому твиту она опубликовала еще несколько схожих с этим муралов.
«Пока у всех нас есть четкое представление о том, что произойдет, если Украина перестанет воевать, поэтому это "искусство" делегитимизирует жизненный опыт сопротивления » , - написала Бойчак.