В Австралии нарисовали скандальный мурал с бойцом ВСУ и российским оккупантом

В австралийском городе Мельбурн, столице штата Виктория, нарисовали мурал с обнимающимися украинским и российским солдатами.

Об этом сообщила редактор журнала Digital War Ольга Бойчак в Twitter.

«Война России в Украине – это не конфликт между двумя народами – это вторжение. Фреска создает ощущение ложного равенства между жертвой и агрессором» , - отметила она.

Журналистка также назвала это оскорбительным для украинцев. На мурале изображены два солдата с шевронами Украины и России, которые обнимаются на фоне радуги. В дополнение к этому твиту она опубликовала еще несколько схожих с этим муралов.