Тысяча нидерландских беженцев получит жилье на круизном лайнере, пришвартованном в порту Амстердама.

Об этом сообщает Euronews.

Согласно соглашению с руководством Амстердама, с 1 октября корабль будет оставаться пришватрованным в нидерландском порту примерно полгода. Это позволит жителям корабля свободно выходить и заходить на борт.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что ему стыдно за ситуацию в центре приема беженцев городка Тер-Апель, где более 700 человек стали жить под открытым небом.