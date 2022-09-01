Тысяча нидерландских беженцев получит жилье на круизном лайнере, пришвартованном в порту Амстердама.
Об этом сообщает Euronews.
Согласно соглашению с руководством Амстердама, с 1 октября корабль будет оставаться пришватрованным в нидерландском порту примерно полгода. Это позволит жителям корабля свободно выходить и заходить на борт.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что ему стыдно за ситуацию в центре приема беженцев городка Тер-Апель, где более 700 человек стали жить под открытым небом.
«Ситуация в Тер-Апеле ужасная. Вместе мы должны решить проблему нехватки жилья, чтобы беженцы могли найти место», – добавил член совета Амстердама Рутгер Грут Вассинк, добавив, что судно – это временное решение, а потому следует в кратчайшие сроки реформировать систему предоставления убежища в каждом нидерландском муниципалитете.