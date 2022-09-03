Президент призвал местные власти не допустить повторения случившегося в Чернигове, где от оружия пострадали дети

Президент Владимир Зеленский уверяет, что все виновные в взрыве в центре Чернигова будут наказаны и призывают местные власти не допустить повторения подобных случаев.

Об этом Зеленский сказал во время своего обращения .

«К сожалению, сегодня абсолютно недопустимое событие – в городе Чернигов днем на публичном мероприятии в центре города раздался взрыв, сработал гранатомет. Среди пострадавших – дети. Маленький мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации. Правоохранители должны как можно быстрее выяснить, почему это произошло, кто принес боевое оружие на это городское мероприятие. Все виновные должны быть привлечены к ответственности и не будут. Я призываю представителей местных властей по всей стране, всех наших правоохранителей очень внимательно следить, чтобы это больше нигде никогда не повторялось», - сказал Зеленский.

Как известно, днем 3 сентября в исторической части Чернигова на выставке сработало боевое оружие, в результате чего пострадали 4 ребенка . Среди пострадавших – 2-летний мальчик, он находится в тяжелом состоянии.