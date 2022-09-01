«А я могу спасти папу?»: 5-летний мальчик из Харькова стал донором костного мозга для отца

5-летний Макар из Харькова спас жизнь своего отца Алексея, нуждавшегося в трансплантации костного мозга. Мальчик стал донором стволовых клеток.

Историю пациента рассказали в «Охматдете», где мужчине пересадили костный мозг, пишет «УП.Жизнь».

Харьковская семья в составе Алексея, его жены Елены и 5-летнего Макара приехала в Киев. Когда мужчина прибыл в детскую больницу, которая в условиях войны принимает и взрослых пациентов, ему поставили диагноз «миелодиспластический синдром».

Для этого заболевания характерно то, что костный мозг производит аномально незрелые кровяные клетки, не способные к функционированию.

По словам врачей, «в мире не было ни одного совместного донора», чьи стволовые клетки можно было бы трансплантировать пациенту.

«И маленький сын спросил: а я могу спасти папу?». Алексея начали готовить к ТКМ (трансплантация костного мозга)», – рассказывают медики.

5-летний Макар подходил в качестве донора на 60%. Этого оказалось достаточно, чтобы пересадка костного мозга отцу прошла успешно.

Сейчас семья Алексея до сих пор находится в «Охматдете», ведь пациенту необходимо обследоваться и находиться под наблюдением врачей.

Мама мальчика Елена сделала для мужа и сына креативные футболки, чтобы поддержать их.

«У Алексея написано «Мой сын и «Охматдет» спасли мою жизнь» а у Макара – «Я спас жизнь папе». Кажется, они очень гордятся друг другом. У них в общем много общего – в том числе и любовь к футболу», – рассказывают медики.

Поэтому в больнице для Алексея и его маленького спасителя ждал сюрприз – к отцу с сыном приехал известный футболист Андрей Пятов.

«Для нас эта история – не только о любви и взаимоподдержке в семье. Она и о важном объединении ради общей цели» , – отмечают в медучреждении.

От лечения взрослых в Охматдете было проведено уже 6 трансплантаций костного мозга. На сентябрь 2022 запланировано 10 ТКМ. Все трансплантации проходят за государственные средства.

В Охматдете также напомнили, что к ним могут обратиться: пациенты, которым показана трансплантация костного мозга аутологическая, аллогенная (в частности, от неродственного донора); пациенты с диагнозами: острая лимфобластная лейкемия/лимфома, острая миелоидная лейкемия, миелодиспластический синдром (МДС), тяжелая приобретенная апластическая анемия и другие.