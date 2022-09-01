12 земель Германии больше не принимают искателей убежища из-за большого наплыва из Украины

В связи с большим количеством беженцев из Украины и просителей убежища из других стран, 12 из 16 федеральных земель Германии блокируют принятие новых беженцев.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

«На фоне большого количества людей 12 земель активировали блокирование в системе первоначального размещения. Нагрузка на федеральные земли возникает из-за беженцев из Украины и всеобщей миграции»,— заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел.

По словам пресс-секретаря, с начала войны из Украины в Германию уехали более 980 тысяч человек, в последнее время в среднем 875 человек в день.

Министерству известно, что несколько федеральных земель выразили обеспокоенность тем, что вскоре они достигнут предела своих возможностей.

Однако подобные временные запреты «нередки», сказала пресс-секретарь.