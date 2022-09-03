С начала лета существенно возросло количество приговоров по делам, связанных с военными преступлениями

Количество приговоров по делам, связанных с военными преступлениями, существенно возросло с начала лета. Так, было вынесено 515 приговоров за подделку документов для выезда за границу, уклонение от мобилизации, дезертирство и неповиновение приказам.

Об этом сообщает Опендатабот, платформа для работы с открытыми данными, ссылаясь на собственное исследование данных сервиса поисковых решений Бабушка.

За уклонение от мобилизации, а именно за неявку по повести после прохождения медкомиссии, за период полномасштабной войны вынесено 58 приговор. Строгим наказанием по ст. 336 УК является лишение свободы на 5 лет условно, с испытательным сроком в год. Практика самоувечья для уклонения от мобилизации, к счастью, в Украине не распространена – приговоры по данному преступлению отсутствуют.

С июня было рассмотрено 372 дела о подделке документов для выезда за границу. Наибольшее наказание по ст. 358 УКУ —1 год лишения свободы условно — получил только один человек. В остальных делах нарушители уплатили штраф в размере от 850 гривен до 17 тысяч гривен.

С момента вторжения РФ по делам по дезертирству ст. 408 УК было вынесено только 40 приговоров. Однако следует отметить, что только в двух случаях военнослужащие предприняли попытку побега именно во время активной фазы боевых действий.

Один из обвиняемых получил строжайшее наказание за неудачную попытку покинуть не только границы воинской части, но вообще территорию государства, буквально перелезши через границу с Румынией — 4 года лишения свободы.

Второй фигурант угнал автомобиль в части для побега, но уже утром был задержан.

За совершение неповиновения в исполнении приказов (ст. 402 УКУ) – 45 приговоров. Большинство из них из-за отказа в передислокации непосредственно на линию фронта. 14 человек должны уплатить штрафы в размере от 10 тысяч гривен до 141 тысячи гривен, часть военных будут отчислять проценты со своей зарплаты в доход государства. Несколько человек будут отбывать наказание в дисциплинарных батальонах и гаупвахте. Один человек получил наказание в виде лишения свободы один год.