«Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл*ть»: Оккупант жалуется на плохое обеспечения новых подразделений

Российский военный телефонном разговоре назвал новые подразделения, которые заходят на позиции, бомжами, потому что у них нет ни хорошей одежды, ни оружия.
Об этом сообщает ГУР.
Оккупант называет сослуживцев голодранцами и бомжами.
- Самое главное, что ты не на передке.
- Нет, нас же отпустили вот, кто увольняется, пришли уже заменили нас.
- Да.
- Заменили, да.
- Ну вот, вот это хорошо.
- Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл*ть. Ты представляешь вот эти, которые переехали? Голодранцы, бл*ть.
- Они, наверное, сейчас в ах*е.
- Да-да-да.
- Они сейчас в ах*е.
- Стирают грязные вещи, стирают, одевают, вот такие. Ну как, бомжи нах*й.
На вопрос какое оружие им предоставили, оккупант сказал, что на передовую отправляют с оружием, которому более сорока лет.
- Понятно, оружие хоть дали им?
- Ну автомат дали 76-ого года, 78-года у них, вот такие автоматы. Они кривые, стреляют. У меня более-менее попал, у некоторых вообще бл*ть куда-то серьезное оружие не дают, а на передок кидают. Там как можно гранатой и автоматом танк можно бл*ть еб*шить?
- Да никак, братан. А че, батальона взвод противотанкового, нету ПТУРов?
- Вообще нету. Только танки стоят чуть подальше, танки стоят и все. Они координаты дают, они тут не попадают даже, где танки хохлятские стоят.