«Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл*ть»: Оккупант жалуется на плохое обеспечения новых подразделений

Российский военный телефонном разговоре назвал новые подразделения, которые заходят на позиции, бомжами, потому что у них нет ни хорошей одежды, ни оружия.

Об этом сообщает ГУР.

Оккупант называет сослуживцев голодранцами и бомжами.

- Самое главное, что ты не на передке.

- Нет, нас же отпустили вот, кто увольняется, пришли уже заменили нас.

- Да.

- Заменили, да.

- Ну вот, вот это хорошо.

- Молодым вообще ни одежды, ни спальников, ничего бл*ть. Ты представляешь вот эти, которые переехали? Голодранцы, бл*ть.

- Они, наверное, сейчас в ах*е.

- Да-да-да.

- Они сейчас в ах*е.

- Стирают грязные вещи, стирают, одевают, вот такие. Ну как, бомжи нах*й.

На вопрос какое оружие им предоставили, оккупант сказал, что на передовую отправляют с оружием, которому более сорока лет.