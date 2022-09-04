У ВНЗ України триває набір абітурієнтів. Хто може стати студентом і наскільки залежить вступ від результатів ЗНО/НМТ?

Кампанія набору на денну форму продовжена до 25 вересня, на заочну, вечірню та дистанційну форми навчання триває до кінця листопада. Хто зможе стати студентом, розпочати шлях у вищу освіту і кар’єрний ріст у 2022 році? Наскільки вступ до вузу залежить від наявності або відсутності сертифікату ЗНО/НМТ?

Цим питанням була присвячена он-лайн зустріч з абітурієнтами Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика.

Абітурієнтам запропонували альтернативні моделі вступу до вузу, незалежно від результатів ЗНО/НМТ. Моделі розроблені на основі рекомендацій Міністерства освіти України.

Модель 1. ДРУГИЙ ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ.

Наприклад, щоб вступити на спеціальність «фармація» рівня бакалавр, – потрібно скласти ЗНО на досить високі бали. Зовсім інша справа рівень «фаховий молодший БАКАЛАВР» де потрібен лише мотиваційний лист. Однак, отримавши через два роки диплом «фахового молодшого бакалавра», наш, здавалося б, невдаха вступає на 3 курс бакалаврату і, нарівні зі своїми однокласниками, продовжує навчання. Тільки, на відміну від них, у нього в кишені диплом фармацевта відповідного рівня і законне право не тільки вчитися, а й починати працювати за обраною спеціальністю.

Модель 2. РОБОЧА ПРОФЕСІЯ. Буває так, що документ про освіту потрібен вже зараз для працевлаштування. Невже місце роботи буде втрачене?

Зовсім ні. Існує дуже багато коротких, за термінами навчання, робітничих професій, близьких до обраної спеціальності. Наприклад, робітнича професія «молодша медична сестра з догляду за хворими» і професія рівня «молодший бакалавр» «Медсестринство».

Для вступу на навчання за робочою спеціальністю не потрібно здавати ЗНО/НМТ або вступні іспити. Однак, провчившись, випускник з дипломом кваліфікованого робітника має право, без ЗНО, бути зарахованим на 2 курс освітнього рівня «фаховий молодший бакалавр».

У Центрі професійної підготовки Університету ім. П. Орлика підготовка здійснюється за професіями:

– молодша медична сестра;

– лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу;

– діловод;

– стюард;

– касир;

– паспортист.

Продовжити навчання в коледжі можна за спеціальностями:

– фармація, промислова фармація;

– право;

– комп’ютерна інженерія;

– журналістика;

– готельно-ресторанна справа;

– геодезія та землеустрій;

– фінанси, банківська справа і страхування;

– облік та оподаткування;

– маркетинг;

– підприємництво, торгівля і біржова діяльність;

– медсестринство.

Навчатися в Коледжі можна як випускникам 11 так і 9 класу і отримати, крім професійної, й загальноосвітню підготовку.

Вступити випускникам 9 класу можна встигнути цього року, набір продовжено до 13 вересня 2022 року.

Модель 3. ПЕРЕВЕДЕННЯ. Буває так, що балів, отриманих при здачі ЗНО/НМТ, недостатньо для вступу на обрану спеціальність, але цілком вистачає для іншої. Є сенс вступати на неї і наполегливо вчитися, тому, що після закінчення 1 курсу студент має абсолютно законне право перевестися на спеціальність, обрану спочатку. Хоча може виявитися, що і нова спеціальність не менш цікава.

Модель 4. ВСТУП ДО ЗАРУБІЖНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, ЩО ПРАЦЮЄ ЗА ПРОГРАМОЮ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ З УНІВЕРСИТЕТОМ УКРАЇНИ.

Вузи багатьох країн світу чекають абітурієнтів з України. При цьому, надходження до закордонних вузів ніяк не пов’язане з наявністю або відсутністю сертифікатів ЗНО.

До кінця листопада поточного року абітурієнт може бути зарахований в польський вуз. Продовжити навчання в чужій країні або повернутися з академічним документом про закінчення 1 курсу і навчатися далі в Україні – право студента.

У будь-якому випадку вступ в систему вищої освіти відбулося …

В Університеті імені П. Орлика проаналізували пропозиції більшості зарубіжних вузів і прийшли до висновку, що проблемою в даному випадку є вартість навчання. У зарубіжних вузах вона значно вище, ніж в Україні. Пошук паритетних цін дозволив зупинитися на пропозиціях навчальних закладів Польщі.

При цьому, модель подвійного диплому (закордонного вузу та Університету імені Пилипа Орлика) дозволяє знайти гідну і високооплачувану роботу не тільки в Україні, а й за кордоном.

Підготовка бакалаврів в Університеті імені П. Орлика здійснюється за наступними спеціальностями:

Транспортні технології (автомобільний транспорт)

Технології медичної діагностики і лікування

Фінанси, банківська справа і страхування

Психологія

Фізична терапія, ерготерапія

Готельно-ресторанна справа

Геодезія та землеустрій

Комп’ютерна інженерія

Дошкільна освіта

Початкова освіта

Медсестринство

Журналістика

Фармація, промислова фармація

Туризм

Право.

Модель 5. НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА.

На сьогодні формальна освіта не може повністю реалізувати всі освітні потреби. Саме тому, Міністерство освіти України, разом з Національним агентством забезпечення якості вищої освіти, – активізують увагу на можливості абітурієнтів отримати неформальну освіту. Така освіта значно швидше реагує на запити сьогоднішнього дня. Її результати можна зараховувати як результат формальної освіти. З огляду на це, університет розробив програми неформальної освіти в рамках акредитованих спеціальностей, по закінченню яких студенти отримують внутрішні дипломи університету. Особливо це може бути актуально для тих, хто не здав ЗНО для вступу на магістратуру і виявився заручником посади, що вимагає диплом магістра.

Підготовка магістрів в Університеті імені П. Орлика здійснюється за наступними спеціальностями:

Фінанси, банківська справа і страхування

Фармація, промислова фармація

Фізична терапія, ерготерапія

Готельно-ресторанна справа

Комп’ютерна інженерія

громадське здоров’я

менеджмент

Психологія

туризм

Право.

Крім того, облік результатів неформальної освіти (курси, семінари, освітні програми) дозволяє значно скоротити термін навчання в вузі.

І, повірте, що це тільки мала частина варіантів, можливих для абітурієнта, щоб не втратити рік і почати вчитися.

Для випускників сьогодні існує можливість після закінчення навчання пройти стажування в Болгарії, Туреччині, Польщі, Хорватії, Чехії, Греції, Італії та Німеччині, але географія співпраці з кожним днем розширюється.

Головне – правильно вибрати вуз, що пропонує різноманітність спеціальностей, освітніх рівнів та моделей навчальної діяльності, при наявності яких жодна людина, що прагне здобути освіту, не залишиться за бортом навчального закладу.

Саме таке розмаїття моделей навчання та освітніх рівнів, від робочої професії до магістра, пропонує Міжнародний класичний університет імені П. Орлика.

Отримати більш детальну інформацію можна за адресою: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2

телефони: 050-394-72-87 (viber, telegram), 050-198-58-93 (viber), 098-565-76-57

Чат бот: https://t.me/MKUVstup_bot

Сайт: mku.edu.ua

Електронна пошта: mku.osvita@gmail.com,

Instagram, Facebook: mkuim.pilipaorluka, mkuim.pilipaorluka

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