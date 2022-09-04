Тайвань на нескольких островах разместил противодронные пушки

Вооруженные силы Тайваня установили средства защиты от дронов на прибрежных островах Цзиньмэнь и Мацу после нескольких инцидентов с китайскими БПЛА.

Противодронные пушки блокируют частоту, используемую наземной станцией для связи с дроном, в результате чего БПЛА выходит из-под контроля и падает.

Гражданские беспилотники были замечены над островами недалеко от побережья китайской провинции Фуцзянь. Появление БПЛА рассматривается как еще одна признак провокаций со стороны Китая, в дополнение к недавним широкомасштабным военным маневрам и почти ежедневным вторжениям китайских боевых самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай готов бороться за Тайвань любыми средствами. КНР не исключает возвращения острова в свой состав военным путем.

Известно, что 14 августа пять американских законодателей во главе с сенатором Эдом Марки прибыли в Тайбэй с необъявленным визитом. Это второй визит группы высокого уровня после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в начале августа. На следующий день Китай объявил новые военные учения на территории Тайваня.

Также Тайвань в первый раз открыл огонь по подлетевшему к его местности беспилотнику КНР.

При этом, Госдеп США согласовал продажи оружия Тайваню более чем на $1 млрд – Китай угрожает «контрмерами».