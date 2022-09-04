Украинское ПВО сбивает до 70% вражеских ракет

Противовоздушная оборона Украины достигла уровня эффективности, когда сбивается от 50 до 70% российских ракет.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов в интервью «Армия Inform»

«Анализ авиационно-ракетных ударов России показывает, что от 50 до 70% вражеских ракет сбивается средствами ПВО, как авиацией, так и зенитными ракетными подразделениями», -сказал он.

При этом, Жирнов подчеркнул, что на данный момент Украина не может обеспечить 100% эффективность действий ПВО из-за недостаточного количества средств разведки, авиационных и зенитных ракетных комплексов.

«В основном это советские системы, у которых нет такой эффективности и надежности, как у средств ПВО стран-партнеров НАТО», - добавил он.



По словам генерал-майора, пока у противника есть ракетное и авиационное оружие, будет существовать угроза нанесения ракетно-авиационных ударов.

Напомним, что в Украине осталась только одна область, в которую не прилетали российские ракеты.