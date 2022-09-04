В ряде областей Украины протестируют новую систему уведомления о ЧС

На телефоны украинцев начнут приходить уведомления о чрезвычайных ситуациях. Новые технологии уведомлений будут тестироваться с помощью трех украинских операторов.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Тестирование системы оповещения начнется 7 сентября. В частности, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Киевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях и Киеве.
«Новая система оперативного информирования будет работать благодаря технологии Cell Broadcast, которая имеет значительные преимущества над SMS-информированием: скорее получение уведомлений, гибкость в выборе локаций для информирования, наличие звукового сигнала, даже если звук на смартфоне отключен», - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине обновили звуковые сигналы эвакуации, химической и радиационной опасности.