В россии в очереди на прощании с Горбачевым задержали пятерых человек

В москве в очереди людей, пришедших проститься с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым, задержали нескольких человек.

Об этом сообщает правозащитное издание ОВД-Инфо со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По данным проекта, в отделения полиции были доставлены три женщины с антивоенными значками. На них составили административные протоколы о дискредитации армии.

Также в отдел полиции «Тверской» доставили мужчину, который вступился за пожилую женщину с антивоенным значком, и женщину, у которой полицейские забрали пенсионное удостоверение, услышав в очереди критику в адрес силовиков и пытаясь выяснить, от кого она исходила.

В частности одну женщину задержали из-за высказывания с критикой силовиков, которое прозвучало в очереди.

По данным издания позже задержанных отпустили. Мужчину, высказавшегося в поддержку пожилой женщины, отпустили сразу. Женщину, критиковавшую росгвардейцев, отпустили без протокола. На двух женщин, задержанных из-за антивоенных значков, составили протоколы о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Напомним, 30 августа стало известно о смерти первого президента СССР Михаила Горбачева. Он умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни.