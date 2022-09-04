NASA из-за технической неисправности отложило запуск миссии на Луну

Запуск американской сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System) с космическим кораблем Orion, который в субботу должен был в тестовом беспилотном режиме отправиться в полет к Луне в рамках миссии Artemis 1 (Артемида-1), отменен.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Сначала запуск должен был состояться 29 августа, повторный запуск планировалось осуществить 3 сентября. Однако снова была обнаружена утечка жидкого водорода во время заправки первой ступени ракеты SLS. Новый запуск может состояться в пределах следующих двух стартовых окон (19 сентября – 4 октября и 17 октября – 31 октября).

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводиться в Тихом океане у берегов Калифорнии. Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен совершить облет спутника Земли. В рамках миссии Artemis 3, намеченной в 2025 году, американские астронавты должны высадиться на поверхность Луны.