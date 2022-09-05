Главный санитарный врач призвал украинцев вакцинироваться от ковида, чтобы уберечься от тяжелого течения болезни

В Украине Министерство здравоохранения рассматривает возможность расширить проведение второй бустерной прививки на всех желающих.

Об этом в интервью «Укринформу» сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

– В ближайшее время, скорее всего, будет принято решение о расширении второго бустера на всех. Мы будем рекомендовать и давать возможность производить второй бустер для всех людей в зависимости от их желания. Такая опция будет предоставлена, думаю, к середине сентября. Речь идет о том, что когда человек будет обращаться в пункт прививки, то ему не откажут в вакцинации, – сказал Кузин.

По его словам, в настоящее время в Украине наблюдается циркуляция штамма Омикрон, но неизвестно, как будет мутировать вирус.

– Вакцинация будет продолжать защищать от тяжелого течения коронавирусной болезни. Потому второй бустер будет продолжать спасать жизнь, и это будет единственной защитой от тяжелого течения, - подчеркнул чиновник.

Он отметил, что вакцинироваться стоит, если человек пропустил прививку, или есть базовый курс и он не успел сделать бустер. Кузин напомнил, что оптимальным сроком введения бустера является от 6 до 9 месяцев после базового курса.

Сейчас действительна рекомендация Минздрава проводить бустерную прививку для людей от 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.