Зручна та якісна шкільна освіта для українців в Україні і за кордоном

Розпочався вересень, але в складних умовах воєнного часу не всі діти змогли розпочати навчання. Перед важким вибором перебувають і батьки, які не розуміють, як наразі можна організувати якісну освіту для дитини.

Із початком війни багато родин з дітьми виїхали за кордон і змогли розпочати навчання в школах інших країн. Це добре, але... Коли батьки з дитиною повернуться додому в Україну виявиться, що навчальна програма тієї країни не співпадає з українською. І тоді, в кращому випадку, батькам доведеться наймати репетиторів, щоб наздогнати українську програму. Або й взагалі можна втратити цілий рік навчання і проходити повторно курс, тільки вже в Україні.

Ми всі чудово розуміємо, що в реаліях сьогодення українська освіта дуже потрібна дітям з тимчасово окупованих територій. Адже вони обов'язково будуть звільнені. У такому випадку дистанційні форми навчання є шансом не втрачати зв'язок з Батьківщиною.

На жаль, дуже сумна статистика і про зруйновані школи, які тепер не скоро зможуть приймати дітей.

Але вихід завжди є! Миколаївський ліцей "Гіпаніс-ЕОС", який неодноразово входив до рейтингу "500 найкращих шкіл України", пропонує якісне навчання за українською програмою для учнів з 1 по 11 клас (в ліцеї діти отримують документи державного зразка за початкову освіту (1-4 класи), базову середню (5-9 класи), а також базову профільну освіту (10-11 класи).

Ліцей пропонує чотири форми дистанційної освіти, серед яких кожен може обрати для своєї дитини найзручніший формат навчання.

ОНЛАЙН ШКОЛА

Дистанційне навчання з онлайн-уроками в реальному часі, де учні працюють разом з класом та учителем (до 10 учнів у класі). Початок занять о 9:00.

ВЕЧІРНЯ ШКОЛА

Вечірні онлайн-класи підходять для учнів, які бажають поєднувати навчання закордоном та в українській школі. Заняття 3 рази на тиждень з 16:00 до 20:00.

"Живі" уроки з основних дисциплін: української мови, української літератури, iсторiї України, математики, англійської мови тощо.

Інші навчальні предмети учні опрацьовують в асинхронному форматі, виконуючи завдання у зручний для себе час.

АСИНХРОННІ ЗАНЯТТЯ

Навчання у зручний для дитини час з вiльним доступом до відеоуроків та всіх необхідних матерiалiв, виконання домашніх завдань + онлайн-консультації з учителями.

EKCTEPHAT

Самостійне вивчення шкільної програми у зручний час та у зручному для дитини темпі з повним доступом до матеріалів школи, виконання підсумкових та контрольних робіт + онлайн-консультації з учителями.

Ліцей пропонує гнучку цінову політику. Вартість навчання від 800 гривень в місяць.

Якщо вас цікавить доступна якісна українська освіта за підтримки висококваліфікованих вчителів, якщо ви не готові втрачати дорогоцінний час для освіти вашої дитини, ми з радістю чекаємо вас у дружній шкільній родині.

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном 0634261411

Наша адреса: м. Миколаїв, вул. Котельна, 2

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