«Николаевводоканал» не успевает отремонтировать сеть, поэтому жители Центрального района будут без воды до вечера 5 августа

В результате обстрелов, 4 августа, российские оккупанты повредили в центральной части города несколько метров водопроводной сети. Бригады МКП «Николаевводоканал», к сожалению, не успеют завершить ремонт к ранее установленному времени.

Об этом «Николаевводоканал» сообщил в своем Telegram.

В ведомстве уточнили, что работы продлятся ориентировочно до 20 часов вечера 5 августа.

Без водоснабжения будут жители домов, расположенных в:

- микрорайоне Сухой Фонтан; - по улицам Адмирала Макарова, Шевченко, Потемкинская, Большая Морская, Спасская, Никольская, Адмиральская от улицы Пушкинская.

На предприятии извиняются за временные неудобства.