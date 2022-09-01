Раненого украинского разведчика, который считался пропавшим без вести, удалось эвакуировать с оккупированной территории

Украинский разведчик во время боевого задания на оккупированной территории попал под обстрел и получил ранение. Несколько дней считался пропавшим без вести, но оказалось, что его спрятали местные жители. В результате спецоперации военнослужащему удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию.

Об этом рассказал народный депутат Украины Николай Тищенко.

«Во время выполнения боевого задания мой друг и собрат разведчик попал с группой под обстрел, был тяжело ранен, но смог наложить себе турникет и, пытаясь выйти на подконтрольную украинской армии территорию, потерял сознание где-то в селе, в серой зоне. К сожалению, выйти собратьям в сторону села не давали постоянные обстрелы. Считался пропавшим без вести», - рассказал Тищенко.

По словам народного депутата, через несколько дней выяснилось, что местные жители на временно оккупированной территории нашли его, спрятали у себя.

«Переодели в гражданскую одежду, переправили и передали ВСУ. Сейчас завершает лечение и готов дальше бороться за нашу страну. Несокрушимый дух украинского воина. Эта история - доказательство того, что каждый украинец должен приложить максимум усилий для победы. Общей победы! Те местные жители, которые спасли жизнь бойца своей армии, тоже в свою очередь помогли всем нам встретить новый день», - резюмировал Тищенко.

Напомним, ранее командование морской пехоты вместе с сотрудниками Службы безопасности в Луганской и Донецкой областях и 36-й отдельной бригадой морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского провели успешную операцию по вывозу своего бойца из оперативного окружения в серую зону и на подконтрольную территорию Украины. .