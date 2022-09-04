Постановка женщин на военный учет будет добровольной, не распространяйте фейки, - Минобороны

У нас будет добровольная постановка женщин на военный учет. С 2014 года ни одна женщина принудительно на фронт не попала только с ее согласия.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Она опровергла информацию о списке специальностей, представительницам которых с 1 октября якобы нужно обязательно встать на военный учет. Минобороны разработало и передало Верховной Раде предложения изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» о добровольности постановки на военный учет женщин.

«Сейчас работаем над законопроектом вместе с профильным комитетом. Мы уже неоднократно заявляли, что постановка женщин на военный учет установлена законом. Поэтому Минобороны и Генштаб не могут ее изменить самостоятельно. Это полномочия парламента. Если будут приняты изменения, Минобороны и Генштаб их выполнят».