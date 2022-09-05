«Мы вернем свободу Крыму, всем нашим людям», - Президент Зеленский

Силы обороны Украины делают все необходимое для освобождения украинских земель от оккупантов.
Об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.
Он посвятил часть своей речи годовщине задержания оккупантами в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Год назад тот принял участие в работе Крымской платформы, прибыл из Крыма на саммит и рассказал, что реально происходит на полуострове. За это его задержали российские оккупанты.
- Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю, всех наших людей. Вооруженные Силы Украины, наша разведка, специальные службы уже делают необходимые шаги для этого. Эти шаги можно услышать. И все видят – оккупанты уже начали бежать из Крыма. Это верный выбор для всех них. Мы вернем свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму, вернем свободу киримли и обязательно сделаем Крым одним из лучших, комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает, - сказал Зеленский.