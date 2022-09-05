«Мы вернем свободу Крыму, всем нашим людям», - Президент Зеленский

Силы обороны Украины делают все необходимое для освобождения украинских земель от оккупантов.

Об этом сказал в своем видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский.

Он посвятил часть своей речи годовщине задержания оккупантами в Крыму первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. Год назад тот принял участие в работе Крымской платформы, прибыл из Крыма на саммит и рассказал, что реально происходит на полуострове. За это его задержали российские оккупанты.