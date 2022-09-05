В госуниверситете оккупированного Херсона открыли «кафедру журналистики» – ее возглавил роспропагандист Малькевич

В Херсоне российский пропагандист возглавил «кафедру журналистики» в государственном университете.

Об этом сообщает в Telegram Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

«Руководителем кафедры журналистики в оккупированном Херсонском государственном университете назначен роспропагандист Александр Малькевич», - говорится в сообщении.

Отмечается, что так называемая кафедра будет действовать на базе «филологического факультета».

Малькевич активно участвовал в создании пророссийского канала «Таврия» и возглавлял так называемую медиашколу в оккупированном Херсоне. По данным Центра журналистских расследований, он близкий друг «повара путина» евгения пригожина, который лично вербует наемников для ЧВК «Вагнер» в российских колониях.

Напомним, в Херсонской области оккупанты угрожают педагогам, которые отказывают работать по российской программе.