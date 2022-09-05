В Запорожской области уничтожен склад бюллетеней псевдо-референдума и база фсб

Во временно оккупированной Каменце-Днепровской, Запорожской области уничтожен и существенно поврежден ряд объектов, которые оккупанты использовали в качестве мест базирования.

Об этом сообщает ГУР.

Уничтожено место хранения бюллетеней для проведения псевдо-референдума. При этом склад был подорван взрывом изнутри помещения. Все имеющиеся печатные материалы – уничтожены.

Вместе с этим разбито место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего состав бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма.

В нескольких помещениях продолжаются пожары, которые оккупанты не могут потушить в течение длительного времени. В частности, управление Государственной казначейской службы.

Оккупанты ввели жесткий комендантский час в городе с 7.00. Над городом замечены военные вертолеты.

Отмечается, что в результате проведения спецоперации гражданское население не пострадало.

Напомним, что ранее Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что сомневается, что оккупанты смогут провести «референдум» в Снигиревке:«160 человек придет, но будет выглядеть не очень».