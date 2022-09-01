Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

В понедельник, 5 сентября, объявили результаты выборов на должность лидера Консервативной партии Великобритании. Ее возглавила действующая министр иностранных дел Лиз Трасс.

Об этом сообщает Delo.ua.

За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний экс-министр финансов Риши Сунак, набрал 60 399 голосов.

По данным СМИ, Борис Джонсон передаст свои полномочия Лиз Трасс во время приема у королевы Елизаветы II в шотландском замке Балморал во вторник, 6 августа.

Среди предвыборных экономических обещаний Трасс можно отметить:

- Не повышать налоги и отменить запланированное на 2023 год повышение корпоративного налога с 19% до 25%.

- Приостановить «зеленый сбор» – часть счета за электроэнергию, который шел на финансирование социальных и экологических проектов

- Изменить налоги, чтобы гражданам было легче оставаться дома по уходу за детьми и пожилыми людьми.

- Не сокращать государственные расходы, если это не приведет к проблемам в будущем

- Установить к 2026 году расходы на оборону на уровне 2,5% ВВП и довести до 3% к 2030 году.

- Создание новых «зоны с налоговыми и административными льготами» для развития инновационного бизнеса

Также Лиз Трасс заявила, что с каждым российским ударом Британия будет увеличивать помощь Украине.

Отмечается, что Лиз Трасс стала третьей женщиной-премьером Соединенного Королевства после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй.

Ранее сообщалось, что Зеленский надеется, что новый премьер Британии поддержит Украину так же, как Борис Джонсон.