В Днепре компания детей продала свои игрушки, чтобы помочь ВСУ

В Днепре дети продали свои игрушки, чтобы собрать деньги для ВСУ. Они обустроили блокпост на своей улице, останавливали автомобили и предлагали людям купить вещи.

Об этом сообщает «Суспільне».

Полную банку денег четверо детей собрали за три дня.

– Чтобы сделать блокпост, нам нужны были материалы, и мы решили найти шины. Большая шина послужила нам столом для продажи, – рассказал волонтер Артур.

Продать свои игрушки детям предложили родители.

– Люди подходили, бросали и просто так, и покупали игрушки. Дети с самого утра и до вечера сидели, домой не заходили, – рассказала мать мальчика Юлия Стукалова.

Свои игрушки продавал и 12-летний Виталий. Мальчик говорит: дети, как и взрослые, не должны стоять в стороне, когда в стране идет война.

– Это помощь ВСУ, а ВСУ – это наша страна, они нас обороняют, – добавил он.

Какую сумму собрали, дети не знают, потому что банку не открывали. Деньги передали волонтерке Оксане Чаловой. Дети говорят: будут продолжать копить деньги для армии. Они планируют устраивать благотворительную торговлю на выходных.