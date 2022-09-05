Часть Центрального района Николаева до вечера 6 сентября будет без воды

Бригадой МКП «Николаевводоканал» производится ремонт водопроводной сети, поэтому жильцы домов в Центральном районе города будут без водоснабжения до18:00 6 сентября.
Об этом сообщает «Николаевводоканал».
Водоснабжение будет прекращено в домах, расположенных по:
- улице Мариупольская от улицы Пограничная до улицы Сенная
- улице Сенная от улицы Мариупольская до улицы Декабристов
- улице Декабристов от улицы Сенной до улицы Пограничная
- Пограничная улица от улицы Декабристов до улицы Мариупольская.