Животные Николаевского зоопарка нуждаются в помощи: бюджета не хватает на закупку овощей

Бюджета Николаевского зоопарка не хватает на содержание 4 тысяч разных диких зверей и выплаты заработной платы персонала. Организация продолжает деятельность только благодаря благотворительным пожертвованиям.

Об этом сообщает «Суспільне».

Известно, что с 11 июня зоопарк работает по новому графику: в субботу и воскресенье. По словам директора заведения Владимира Топчего в выходные дни очень мало людей, так как значительная часть жителей Николаева выехала с города.

«Зоопарку в край нужны деньги для того, чтобы удержать эту огромную коллекцию диких животных. Если вы сможете, покупайте билеты онлайн на нашей странице и ваши средства попадут на наш счет и мы сможем купить и корма для животных, и заплатить коммунальные платежи», - рассказывает Владимир Топчий.

Сейчас в Николаевском зоопарке большая потребность в корме, а именно в овощах. В день животным необходимо 200 килограммов моркови, 150 килограммов капусты и 150 килограммов свеклы. Для того чтобы в месяц обеспечить животных в зоопарке необходимыми овощами, нужно 200 тысяч грн.

«У нас большое разнообразие кормов: у нас и овощи, и фрукты, и яйца, и рыба, и мясо. Сейчас благодаря помощи волонтеров и благодаря тому, что нам удалось провести тендеры в это время, у нас есть поставщики, и по тендерах мы можем привезти корма для животных, но за эти корма нужно платить и мы стараемся сейчас не просить средства у города. За эти выходные мы заработали за два дня 30 тысяч гривен», - рассказывает Владимир Топчий.

По словам Владимира Топчего, в прошлом году за выходные зоопарк зарабатывал около 150 тысяч гривен.