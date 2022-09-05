В Умань, несмотря на предупреждения, прибудут около 10 тысяч паломников

В Умань приехало более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. После 18 сентября должно прибыть до 10 тысяч верующих.

Об этом заявил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет НВ.

Он также отметил, что местные власти заранее предупреждали верующих об опасности пребывания в Украине из-за российской военной агрессии и просили не приезжать на празднование Рош ха-Шана.

– Они уверяли, что у них, в Израиле, фактически постоянная война, и они к этому привыкли. Проанализировав сейчас все плюсы и минусы того, что верующие все-таки будут ехать, мы поняли, что нужно отметить именно воздержание от поездки, но не акцентировать внимание, что мы категорически против, - подчеркнул глава ОВА.

Просьба воздержаться от поездки в Умань обусловлена высокой вероятностью ракетных ударов. Умань в начале войны сильно пострадала от ракетных обстрелов.

Рош ха-Шана – еврейский Новый год, выпавший в этом году на 25-27 сентября. В прошлом году в Умань прибыли более 29 тысяч паломников-хасидов.