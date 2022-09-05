«Увольте меня, отправьте меня в россию»: Оккупанты провоцируют командование украинской символикой, чтобы добиться возвращения домой

Российский военный, находясь в Донецкой области, рассказывает про проблемы с институтом из-за армии и стыд перед украинским народом за разрушения.
Об этом сообщает ГУР.
Оккупант рассказал, что в «свободное время» надевает желтые или голубые шорты. В один из таких случаев он с товарищем по службе надели шорты украинской символики.
- Кстати, у меня есть фотка с Шомой, я в голубых шортах, а он в желтых. И мы типа флаг Украины.
- Казалось бы да, при чем тут.
- Да при чем тут Украина.
- Откуда у тебя эти шорты? Умоляю, ты скажи мне.
- Я просто нашел здесь чьи-то, я откуда знаю.
- Сижу же в шортах, только думаю, поставлю кусок мяса, чисто кину на железку, типа пожарю-съем. Кидаю кусок мяса и заходит зам по тылу, начинает задавать тупые вопросы. Он говорит: «Ты ж надел эти погоны», я говорю: «увольте меня, отправьте меня в россию».
- Я только этого и ждал, да?
- Я только этого и ждал.
По словам, российского солдата, у него начались проблемы с институтом, которые начались из-за службы в армии. Он также делится тем, что ему стыдно смотреть в глаза мирным жителям, чьи дома были разрушены войной.
- Еще и с института сейчас, если реально тронут - это вообще кошмар. У меня армия была на втором месте, а институт - на первом. Я чисто подписал контракт, пока три года учебы, три года института, чтобы потом с вышкой свалить с этой армии вонючей. А сейчас эта армия вонючая мне руинит весь институт. Да отсюда уже и уводится сложно, тут все, короче, «лафа» закрылась.
- Как это сложно?
- Ну, тебя просто не выпускают в россию, все.
- Офигеть.
- Я уже хотел сказать пару дней назад: «Все, салам алейкум», но нет, не получается. Тебя просто здесь морозят и все.
- Ну да, конечно, бросил учебу - защищай родину.
- Какую родину защищаю? Тут бабку вижу - мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом. Мы пришли - его просто в кусочки.
Напомним, что в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал про казнь украинки, которая публично выступала против «русского мира».