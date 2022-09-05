«Увольте меня, отправьте меня в россию»: Оккупанты провоцируют командование украинской символикой, чтобы добиться возвращения домой

Российский военный, находясь в Донецкой области, рассказывает про проблемы с институтом из-за армии и стыд перед украинским народом за разрушения.

Об этом сообщает ГУР.

Оккупант рассказал, что в «свободное время» надевает желтые или голубые шорты. В один из таких случаев он с товарищем по службе надели шорты украинской символики.

- Кстати, у меня есть фотка с Шомой, я в голубых шортах, а он в желтых. И мы типа флаг Украины.

- Казалось бы да, при чем тут.

- Да при чем тут Украина.

- Откуда у тебя эти шорты? Умоляю, ты скажи мне.

- Я просто нашел здесь чьи-то, я откуда знаю.

- Сижу же в шортах, только думаю, поставлю кусок мяса, чисто кину на железку, типа пожарю-съем. Кидаю кусок мяса и заходит зам по тылу, начинает задавать тупые вопросы. Он говорит: «Ты ж надел эти погоны», я говорю: «увольте меня, отправьте меня в россию». - Я только этого и ждал, да?

- Я только этого и ждал.

По словам, российского солдата, у него начались проблемы с институтом, которые начались из-за службы в армии. Он также делится тем, что ему стыдно смотреть в глаза мирным жителям, чьи дома были разрушены войной.

- Еще и с института сейчас, если реально тронут - это вообще кошмар. У меня армия была на втором месте, а институт - на первом. Я чисто подписал контракт, пока три года учебы, три года института, чтобы потом с вышкой свалить с этой армии вонючей. А сейчас эта армия вонючая мне руинит весь институт. Да отсюда уже и уводится сложно, тут все, короче, «лафа» закрылась.

- Как это сложно?

- Ну, тебя просто не выпускают в россию, все.

- Офигеть.

- Я уже хотел сказать пару дней назад: «Все, салам алейкум», но нет, не получается. Тебя просто здесь морозят и все.

- Ну да, конечно, бросил учебу - защищай родину.

- Какую родину защищаю? Тут бабку вижу - мне стыдно ей в глаза смотреть. У нее был нормальный дом. Мы пришли - его просто в кусочки.

Напомним, что в ранее опубликованном перехвате оккупант рассказал про казнь украинки, которая публично выступала против «русского мира».