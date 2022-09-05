СБУ усиливает меры безопасности в Умани накануне праздника Рош-ха-Шана, на который приехали 10 тысяч хасидов

Накануне празднования Рош-ха-Шана и приезда большого количества паломников СБУ провели ряд антитеррористических мероприятий.

Об этом СБУ сообщила в своем Faceebook.

В контрдиверсионных мероприятиях задействованы региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других органов. Подготовка направлена на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы.

Комплексные тренировки прошли на территории недостроя в историко-культурном центре имени Рабби Нахмана для проверки защищенности объекта паломничества.

«Здесь спецназовцы СБУ смоделировали ситуацию и выполнили штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения, задержали условную «террористическую группу» и освободили заложников», - сказано в сообщении.

Несмотря на все принятые меры безопасности, СБУ и Нацполиция рекомендуют паломникам-хасидам воздержаться в этом году от визита в Украину на празднование Рош-ха-Шана.