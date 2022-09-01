В центре Николаева столкнулись Hyundai и ВАЗ, одно из авто вылетело на газон

В Николаеве, в понедельник, 5 сентября, на перекрестке улиц Спасской и Мариупольской произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai и ВАЗ.

Об этом сообщает «СВІДОК.info».

По предварительной информации известно, что водитель автомобиля Hyundai ехал по Мариупольской от Никольской в сторону улицы Адмирала Макарова. Автомобиль ВАЗ ехал по Спасской от Соборной в сторону Садовой. На вышеуказанном перекрестке водитель Hyundai не предоставил преимущество в движении другому транспортному средству.

Удар был такой силы, что ВАЗ вылетел на газон. К счастью, обошлось без пострадавших. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения.