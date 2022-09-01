«Мы сейчас воюем за наши и ваши семьи»: командир роты николаевских морпехов об обороне Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал сюжет о командире роты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.
Об этом сообщается на Facebook-странице Залужного.
Командир роты "Арчи" в мирной жизни работал по специальности учителем физкультуры в детском саду. Но когда враг ступил на нашу землю, "Арчи" избрал путь морского пехотинца, чтобы защищать украинский народ.
В начале полномасштабного вторжения он вместе с побратимами оборонял юг Украины от врагов, шедших из Крыма.
– Враг не имеет воинской чести. Так обращаться с мирным населением. Если военные, то давайте будете бодаться с военными по законам войны. Но не с обычными гражданами... они ни при чем. Глядя, что они творили с мирными – это изверги так поступали.
– Мы сейчас воюем за наши и ваши семьи, чтобы не прорвался враг. За наших людей, – сказал командир роты. – Мечта у всех одна, чтобы поскорее закончилась война в нашу пользу.