«Мы сейчас воюем за наши и ваши семьи»: командир роты николаевских морпехов об обороне Украины

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал сюжет о командире роты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

Об этом сообщается на Facebook-странице Залужного.

Командир роты "Арчи" в мирной жизни работал по специальности учителем физкультуры в детском саду. Но когда враг ступил на нашу землю, "Арчи" избрал путь морского пехотинца, чтобы защищать украинский народ.

В начале полномасштабного вторжения он вместе с побратимами оборонял юг Украины от врагов, шедших из Крыма.

– Враг не имеет воинской чести. Так обращаться с мирным населением. Если военные, то давайте будете бодаться с военными по законам войны. Но не с обычными гражданами... они ни при чем. Глядя, что они творили с мирными – это изверги так поступали.