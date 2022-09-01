«Такая помощь вдохновляет»: военные о полученных грузовиках от гуманитарно-логистического штаба нардепа Чорноморова

Для украинских военных, воюющих на Николаевском направлении, передали грузовую технику, которую в качестве помощи удалось приобщить гуманитарно-логистическому штабу народного депутата Украины Артема Чорноморова.

Об этом сообщила Николаевская ОВА.

«На днях гуманитарно-логистический штаб Артема Чорноморова передал два тягача для военных, воюющих на Николаевском направлении. Такая техника очень важна для наших защитников. Благодаря местным предприятиям и координации со стороны штаба потребности военных удалось закрыть», - говорится в сообщении.

Также в ОВА привели слова благодарности от военных.

«Успехи на поле боя зависят от того, как отлажен тыл. Логистика и правильное распределение ресурсов многое значат в военном деле. Были поражены, как много различных структур присоединились для закрытия потребности в грузовиках. Такая помощь вдохновляет на продолжение обороны и добавляет сил и возможностей в продвижении ВСУ везде, где по праву должна быть Украина», - поблагодарили военные, получившие ключи от автомобилей.

Напомним, что ранее гуманитарно-логистический штаб Артема Чорноморова передал Николаевской больнице скорой помощи и медицинским учреждениям Вознесенского района оборудование от западных партнеров.