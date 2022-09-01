«Нах*р мне твои срались бабки бл*ть - вези домой»: Оккупант рассказывает о том, что хочет сбежать войны, но не сделает это, потому что боится тюрьмы

Российский военный, участник незаконного вооруженного формирования «днр», в телефонном разговоре рассказывает про нежелание принимать участие в войне против Украины.

Об этом сообщает ГУР.

- Начали писать, что кое-куда вас хотят вперед.

- Да, да-да-да.

- Но вы, как говорите: «Нет».

- Мы: «Нет».

- Да, типо, этот закона такого нет, чтобы вас заставить.

- Да-да, все это правда.

- Так поняла, что этот сегодня, нападение было на Херсон, но вроде отбили.

- Да-да.

- Вроде отбили украинцев, там сегодня целый день новости читаем, что ж ты думаешь. Какой-то 109-й полк, какой-то мужчина выставил видео там в течение 10-15 секунд (говорит. - ПН), что нападение. И с танков обстреливали.

- Ну. Ясно, все это правда, да.

- Нах*р тебе те уже деньги, просто уже надоело.

- Мы ж сегодня, так ему и сказали: «Нах*р мне твои ср*лись бабки, бл*ть - вези домой!». А он типа намекает о том, что если вы складываете оружие.. говорю «мы складывать оружие не будем», потому что это дезертирство, понимаешь, это тюрьма. И домой, потому что уже полгода прошло.