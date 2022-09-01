Украина получила официальный отказ в организации «зеленого коридора» с территорий вокруг ЗАЭС, - Верещук

Украинские власти требует организовать гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей с территорий вокруг Запорожской АЭС, однако российская сторона отказывается.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук, сообщает Минреинтеграции.

Ситуация вокруг крупнейшей АЭС в Европе из-за постоянных обстрелов со стороны российской армии продолжает оставаться напряженной. В частности, обстрелы спровоцировали пожар и отключение от сети последнего ее энергоблока. По словам Верещук, мирные граждане из окрестных населенных пунктов хотят как можно быстрее эвакуироваться.

«Люди массово обращаются к нам за помощью – они пытаются покинуть опасную территорию. Мы еще раз обращаемся в РФ с требованием предоставить нам гуманитарный коридор для эвакуации женщин, детей, пожилых людей!» – призвала вице-премьер.

Верещук подчеркнула, что россия официально отказывается предоставлять такие коридоры.

Напомним, что ранее Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаевской области отработаны пути эвакуации в случае аварии на ЗАЭС, а в городе достаточно йодида калия чтобы обезопасить население от радиации в случае катастрофы.